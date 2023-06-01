أمين الفتوى بدار الإفتاء لـ قناة الناس: العرب كانوا يحجون قبل الإسلام

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العرب كانوا يحجون قبل الإسلام، وكذلك جميع الأنبياء حجوا إلا نبين، وهما هود وصالح، وهو ما ذكر في بعض الآثار في التاريخ الإسلامي، لافتا إلى أن البيت الحرام كان موجودا منذ طوفان نوح، وكان ربوة حمراء، حتى جاء سيدنا إبراهيم ورفع القواعد.

القلوب تشتاق إلى بيت الله الحرام

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «من بداية رفع القواعد إلى أن يشاء الله كل القلوب تشتاق إلى بيت الله الحرام، والعرب كانوا يحجون وكان لهم طريقة في الحج».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.