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أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لـ قناة الناس: الإسلام لا يهدم وجاء للبناء على ما هو صحيح

كتب:

محمد أيمن سالم
09:01 م | الخميس 01 يونيو 2023
الشيخ عويضة عثمان

الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العرب كانوا يقفون أحيانا بعرفات وأحيانا بمزدلفة، وكانوا يسعون بين صنمين هما «إيساف ونائلة»، وكانوا يطوفون بالكعبة عراة، اعتقادا منهم أن لبسهم محمل بالذنوب، وكانوا يريدون التخلص منها، إلى أن جاء الإسلام وصحح، لأن الإسلام جاء للبناء على ما هو صحيح ولا يهدم.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «كان في طواف وكان في سعي، وكان في وقوف بعرفة أو مزدلفة، كل ده وكانوا مشركين، إلى أن جاء الإسلام وصحح كل هذا، وبعد العام العاشر وحجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحج بعد العام هذا مشرك».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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