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تعليم الغربية: الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نهاية الأسبوع المقبل

كتب:

عاصم هشام ورفيق محمد ناصف
05:10 م | الجمعة 02 يونيو 2023
موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية، قد أعلنته مديرية التربية والتعليم، أثناء جولة تفقدية اليوم، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، واطمئن إلى سير العمل بشكل سليم، موجهاً مراعاة الدقة في الرصد، وفرز كراسات الإجابة بعناية، والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، مراعاة لصالح الطلاب. 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن أعمال الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعة لكراسات الإجابة مستمرة تمهيداً لاستخراج النتيجة، وأن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية، بعد اعتمادها من الدكتور محافظ الغربية في نهاية الأسبوع المقبل.

ممنوعات داخل اللجان 

وخلال الزيارة التي قام بها وكيل الوزارة، وجه ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، ورؤساء الحجرات، وشدد على عدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن، مشيداً بالانضباط والجهد المبذول، والأداء المتميز لجميع العاملين، ومقدماً الشكر والتقدير لرجال الشرطة والحماية المدنية على جهودهم في التأمين الكامل للجنة النظام والمراقبة.

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