سبب اعتذار محمد رمضان عن الحضور لاستلام جائزة أفضل ممثل في دراما رمضان

حصد الفنان محمد رمضان جائزة أفضل ممثل، في دراما رمضان عن دوره في مسلسل «جعفر العمدة»، ضمن استفتاء فعاليات النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات، الذى أقيم داخل أحد المسارح بمول تجاري في السادس من أكتوبر.

سبب اعتذار محمد رمضان عن استلام جائزته

واعتذر محمد رمضان عن الحضور، نظرا لظروف سفره خارج مصر، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه المخرج محمد سامي، ولكنه أرسل فيديو أعرب من خلاله عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أن له مذاقا مختلفا؛ لأنه جاء عن استفتاء الجمهور الذي يضعه دوما نصب أعينه، بحسب قوله.

انتهاء محمد رمضان من تصوير فيلم على الزيرو

وانتهى محمد رمضان منذ أيام قليلة، من تصوير فيلمه الجديد «على الزيرو»، المقرر أن ينافس به بموسم عيد الأضحى المقبل، ويشاركه في البطولة نيللي كريم، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، شريف سلامة، خالد الصاوي، شريف دسوقي، خالد أنور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

نجاح محمد رمضان بموسم عيد الفطر المبارك

وحقق محمد رمضان نجاحا كبيرا، خلال موسم عيد الفطر المبارك الماضي، بفيلمه «هارلي»، إذا حقق إيرادات مرتفعة، ومازال يعرض حاليا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، وشارك في بطولته محمود حميدة، مي عمر، مي كساب، وأحمد داش.