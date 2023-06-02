محافظ الإسكندرية: غلق 89 منشأة وضبط 5341 حالة إشغال خلال أسبوع

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

حملات مكبرة في أحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء، وأسفرت هذه الحملات التي تمت على أسواق وشوارع رئيسية في أحياء الإسكندرية، عن غلق وتشميع عدد 89 منشأة، والتحفظ على 5341 حالة إشغال متنوع.

تحرير محاضر

إضافة إلى تحرير 1602 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 285 ألف جنيه خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات من أجل ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين في كافة أنحاء المدينة الساحلية.