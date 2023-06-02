كريم السقا: تنظيم الإخوان مارس الاستبداد السياسي.. وسعى لزرع الفتنة بالمجتمع

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى وأحد شباب «جبهة الإنقاذ» أثناء فترة حكم الإخوان، إن التنظيم الإرهابي شرع في ممارسة الاستبداد السياسي منذ اللحظة الأولى لتولي السلطة، في محاولة لـ«أخونة» جميع مؤسسات وأجهزة الدولة.

زرع الفتنة في المجتمع

وأضاف السقا في تصريح لـ«الوطن»، إن تنظيم الشر سعى لزرع فتيل الفتنة والانقسام في المجتمع، إذ تعرضت مصر لهجمة شرسة استهدفت هويتها في المقام الأول، ومحاولة فرض أفكار الجماعة على المجتمع بالقوة.

أخونة مؤسسات الدولة

أشار عضو جبهة الإنقاذ، إلى أن التنظيم شرع في فرض سطوته على كل المراكز القيادية بالوزارات والمصالح، «فكان لا بد من خروج الشعب ليقول كلمته ويحسم مصيره، ويستعيد دولته، قبل أن نلقى نفس مصير بعض الدول العربية، التي تشهد حروبا أهلية حتى الآن، بين أبناء شعبها».

وأكد السقا، أن الشعب المصري كان له الدور الأكبر والفضل الأول فى نجاح ثورة 30 يونيو، والوقوف في مواجهة عملية استيلاء تنظيم الشر على السلطة.