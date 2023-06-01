 وجدي زين الدين: ما حققناه منذ ثورة 30 يونيو يعادل 50 عاما من العمل

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، إننا نستعد للاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، ونشهد العديد من المشروعات والأحداث التي تدعو للفخر، بعد حالة فوضى واضطراب وخراب مرت بها البلاد قبل الثورة مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يعادل 50 عامًا من العمل.

مشروع وطني مصري

وأضاف «زين الدين» في لقاء له مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة: «احنا اتنقلنا لمكان مختلف تماما خلال 9 سنوات، فالدولة المصرية بعد تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم لم تعمل بشكل عشوائي، ووضع مشروع وطني مصري شمل الحرب على الإرهاب، والحرب من أجل التنمية».

القضاء على الإرهاب

وتابع: «حرب التنمية التي قامت بها مصر بالتزامن مع مواجهة الإرهاب هي عملية كبيرة لم تستطع دولة كبرى القيام بها، وكان الكثيرون يشككون في الجهود المبذولة، ولكن صلابة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية ساعدت على تحقيق مصر الإنجاز في القضاء على الإرهاب وتوفير حالة عظمية من المشروعات برغم التحديات العالمية التى نمر بها ومنها المشروع الوطني، وما تحقق خلال الـ 9 سنوات الماضية يعادل 50 عاما من العمل».