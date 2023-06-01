سامح عاشور: ثورة 30 يونيو استفاق بها الشعب المصري قبل ضياع مستقبله

قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت ضد إرهاصات كثيرة حدثت في مصر لإجمالي الفترة بين 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، مشيرا إلى أن مصر عاشت خلال تلك الفترة على صفيح ساخن، ثم جاءت «30 يونيو» لتكون خاتمة وانتصاراً بعد جهد كبير في استعادة النفس والتوازن.

ثورة 30 يونيو.. استفاقة الشعب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري فقد توازنه لبعض الوقت، واختلطت الحسابات، وفجأة جاء الإخوان للحكم بعد 25 يونيو، ثم جاءت 30 يونيو التي استفاق بها الشعب المصري قبل ضياع مستقبله.

ثورة 30 يونيو معجزة

وأكد سامح عاشور، أن ما حدث في 30 يونيو كان معجزة، منوها أنه يرى أنها استعادت الوطن مجددا، وصححت المسار، وجاءت لاستدراك أخطاء كثيرة أسهمنا فيها جميعنا، بعد أن تركنا الإخوان يستولون على الحكم بعد 25 يناير.