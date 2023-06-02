«DMC» توثق دعم أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجا بعد 30 يونيو.. علاوات وحماية

نشرت فضائية «DMC» فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأصحاب المعاشات.

الدولة دعمت أصحاب المعاشات

دعمت الدولة المصرية أصحاب المعاشات وقدمت الدولة المصرية بعدد من المبادرات، وكثفت الدولة المصرية من برامج الحماية الاجتماعية مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

وأصدر الرئيس السيسي قرارا في ديسمبر 2014 بزيادة النسبة المقررة للمعاشات لتصبح 15%، وفي يونيو 2015 أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش.

ووجه الرئيس السيسي أن تكون الزيادة في المعاشات بحد أدني 75 جنيها، وفي يونيو 2015 أقر الرئيس العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش، وفي يوليو 2016 وافق الرئيس على تصور بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، واستفاد من الحد الأدني لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن.