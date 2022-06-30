ثورة 30 يونيو.. طوق النجاة الذي أنقذ مصر من ضياع مقدراتها «فيديو»

30 يونيو، ثورة مجيدة سطرت خلالها الجماهير ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، فبعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم، أنهى الشعب استبداد محمد مرسي.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «ثورة 30 يونيو.. طوق النجاة الذي أنقذ مصر من ضياع مقدراتها»، حيث ارتكب الإخواني المعزول محمد مرسي خلاله أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه والشعب في هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر الوطن.

فشل الإخوان في السياسة الخارجية

في مجال السياسة الخارجية، فشلت الزيارات المتعددة التي نفذها مرسي شرقا وغربا لفتح أفاق التعاون البناء بين مصر ودول عديدة في العالم، وبات واضحا أن علاقات مصر الخارجية تقزمت في دول بعينها، لأنها كانت تدعم حكم تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر.

كما رسّخ حكم الإخوان على مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وبدلا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض، وبرزت الأزمات الرامية إلى تشتيت جهود الأمن والحد من اكتمال البناء الأمني.

جريمة أخرى من جرائم الإخوان

جريمة أخرى في حق الشعب المصري، ارتكبتها الجماعة الإرهابية، وهي الإفراج عن سجناء إرهابيين استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة متطرفة تستمد العون من قيادات الجماعة الإرهابية.