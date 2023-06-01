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«إكسترا نيوز» تعرض فيديوهات عن ثورة 30 يونيو وبطولات الجيش والشرطة

كتب:

محمد عزالدين
09:22 م | الخميس 01 يونيو 2023
ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيو

بدأت قناة «إكسترا نيوز» في نشر سلسلة فيديوهات عن ثورة 30 يونيو، والأحداث التي نتجت عنها من عنف من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، من حرق للكنائس وترويع المواطنين وقطع الطرقات.

الهجمات الإرهابية للإخوان

سلطت أول فيديو الضوء على سلوك تنظيم الإخوان الإرهابي، من خلال التصريحات المحرضة ضد المواطنين بارتكاب العنف، إضافة للهجمات الإرهابية في المحافظات مثل استهداف موكب وزير الداخلية، بجانب بطولات القوات المسلحة والشرطة للتصدي للعمليات الإرهابية.

وأذاع الفيديو لقطات من ثورة 30 يونيو واحتشاد الملايين في الميادين المختلفة، إضافة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفويضه للمواطنين لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل.

التنمية في كل ربوع مصر

وتضمن الفيديو أيضا لقطات بعمليات التنمية التي تجري على الأرض المصرية، ولا سيما المشروعات القومية في ربوع الوطن.

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