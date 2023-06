زوجة الرئيس الأمريكي: شكرا لمصر أم الدنيا على الترحيب الحار

وجهت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بعد الترحيب الحار بها في مصر.

وكتبت جيل بايدن، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: «شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا.. شكرا السيدة انتصار عامر».

Thank you for the warm welcome to Egypt, “Umm al-dunya”, Mrs. Entissar Amer! pic.twitter.com/LRRRzWN1Qt