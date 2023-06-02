زوجة الرئيس الأمريكي: شكرا لمصر أم الدنيا على الترحيب الحار

وجهت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بعد الترحيب الحار بها في مصر.

جيل بايدن: شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا

وكتبت جيل بايدن، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: «شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا.. شكرا السيدة انتصار عامر».

Thank you for the warm welcome to Egypt, “Umm al-dunya”, Mrs. Entissar Amer! pic.twitter.com/LRRRzWN1Qt — Jill Biden (@FLOTUS) June 2, 2023

ووصلت جيل بايدن، إلى القاهرة في زيارة تستمر يومين، قادمة من دولة الأردن، بعد حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين.

السفارة الأمريكية: مصر المحطة الثانية لجولة قرينة بايدن

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان لها أمس الخميس، أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن تصل القاهرة، الجمعة، في زيارة تستغرق يومين، موضحة أن مصر تعد المحطة الثانية لجولتها والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل أربع دول في المنطقة وبدأت من الأردن.

وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وأوضحت أن الدكتورة بايدن ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.