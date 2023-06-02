قراءة شفاه ولي عهد الأردن لحظة دخول الأميرة رجوة لعقد القران «فيديو»

يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس، الخميس، مقاطع فيديو لرد فعل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لحظة دخول الأميرة رجوة الحسين لعقد القران في قصر زهران.

ولي العهد الأردني حرك شفتيه قائلا: الحمد لله

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول تحريك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لشفتيه بكلمات حيث قال «الحمد لله»، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

شفتو لما دخلت رجوه عليه بالفستان الابيض قال ( الحمدلله )

????????????????كميه مشااااااعر حب مو طبيعييييه ماشاءالله تباااارك الرحمن pic.twitter.com/0UVCYmvErs — رياله (@rialksa) June 1, 2023

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد ألقوا الضوء على كتابة «رجوة من الله» على تاج الأميرة رجوة الحسين، حيث أشاروا إلى أنها جملة مقتبسة من كلمة أدلت بها الملكة رانيا والدة ولي العهد الأردني بحفل حناء أقيم قبيل عقد القران: «وأخيرًا صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى، بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين».

اقبلت رجوة من ( الله ) وقال الحسين الحمد ( لله ) .. https://t.co/N319uoY1M3 — MESHAL (@meshalksan) June 1, 2023

أوامر ملكية بمنح زوجة ولي العهد الأردني لقب «صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة»

وعُقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب «صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة»، في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة الأردنية عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.