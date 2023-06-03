بدائل الثانوية العامة 2023.. مدارس التمريض تعليم وتدريب ووظيفة مضمونة

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بعد ظهور النتيجة، عن بدائل الثانوية العامة 2023، ومنها مدارس التمريض، وذلك للإقبال عليها نظرا لسوق العمل، إذ يُتاح للطلاب المتقدمين إليها، دراسة التمريض ثم التعيين في أحد المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، وكذلك استكمال الدراسة في كلية التمريض والمعهد الصحي، وغيرها من الكليات والمعاهد الصحية.

مميزات مدراس التمريض.. وظيفة مضمونة

قالت سهى مصطفى نقيب تمريض محافظة الإسكندرية، إن مدراس التمريض، توفر فرص عمل للخريجين بعد تدريبهم داخل المستشفيات المختلفة، بحيث يكون الطالب أو الطالبة، مؤهلاً لسوق العمل في مجال التمريض، كما يتم الاعتماد على نخبة من المعلمين، ونماذج قوية للتدريب الميداني، ولجميع الطلاب في المدراس، ويقبل الطلبة على مدارس التمريض لضمان الوظيفة فور التخرج في إحدى مستشفيات وزارة الصحة، وكان تنسيق القبول بمدارس التمريض في العام الماضي، بداية من 260 درجة.

تحذير من المعاهد الخاصة

وحذرت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، من معاهد التمريض الخاصة، التي تعلن إعطاء شهادة تمريض معتمدة، مؤكدة في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المعاهد غير مرخصة لتدريس التمريض، وشهادتها غير معترف بها، ولا يتم التعامل مع حامليها، بأنهم خريجي مدارس تمريض، وعلى طلبة الإعدادية الرجوع لنقابة التمريض بمحافظاتهم، للتأكد من أن مدرسة التمريض معتمدة وتابعة للجهات الحكومية، سواء وزارة الصحة أو التأمين الصحي أو المؤسسة العلاجية أو الهيئة التعليمية.

مدارس التمريض بالإسكندرية

أشارت سهى مصطفى نقيب تمريض الإسكندرية، إلى أن مدارس التمريض المعتمدة والتابعة للجهات الحكومية بالإسكندرية، على النحو التالي:

8 مدارس تابعة لمديرية الشئون الصحية

‏4 مدارس تابعة لهيئة التأمين الصحي

مدرسة تابعة لجامعة الإسكندرية

مدرسة تابعة للمؤسسة العلاجية

وحذرت نقيب تمريض الإسكندرية، من المدارس والمعاهد غير المرخصة، وعددها 16 معهدا بالإسكندرية.