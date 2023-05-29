لطلاب الشهادة الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن مدارس التمريض

اهتمام كبير شهدته مدارس الثانوية الفنية للتمريض خلال الفترة الأخيرة من قبل الطلاب والأسر المختلفة، نظرا لأن بعض الطلاب لا يفضلون الالتحاق بالثانوية العامة خوفا منها والبعض الآخر يفضل ممارسة مهنة التمريض خاصة الفتيات، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن الأوراق المطلوبة وكذلك شروط الالتحاق بها.

معلومات عن مدارس التمريض

تعد مدارس التمريض أحد أفضل بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية، وهي منتشرة في جميع المحافظات، حيث يضمن الطالب أو الطالبة الحصول على وظيفة بعد التخرج من مدرسة التمريض، سواء في القطاع الطبي الحكومي أو الخاص.

المحافظات التي تتواجد بها مدارس التمريض

توجد مدارس التمريض في مختلف محافظات الجمهورية ومنها القاهرة التي تضم الكثير من مدارس التمريض العادي بعد الإعدادية، منها «تمريض مستشفى البكري، تمريض مستشفى القاهرة، تمريض الزاوية، تمريض عين شمس، 15 مايو، تمريض مستشفى الخازندار، الإيطالي، شبرا، أحمد ماهر، دار السلام، بولاق، المنيرة، صدر العباسية، مستشفى الخليفة، القاهرة الجديدة، حلوان، وتمريض مستشفى الشيخ زايد».

وتوجد مدارس التمريض أيضا في محافظة الدقهلية بـ«دمنة، نبروه، دكرنس، المنزلة، طلخا، نبروه، تمريض بلقاس، دماص، شربين، ميت غمر، أجا، الجمالية، منية النصر، المطرية، البرامون، بني عبيد» وأيضا تضم محافظة سوهاج العديد من مدارس التمريض العادي بعد الإعدادية 2021، منها «تمريض البلينا، المراغة، المنشية، طما، سوهاج، طهطا، دار السلام بنات، ساقلتة، وجهينة، وهي مدارس تمريض بنين وبنات» وغيرها من المحافظات منها المنيا وأسوان والإسكندرية وكذلك كفر الشيخ.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض

هناك شروط لابد من توافرها في الطالب من أجل الالتحاق بمدارس التمريض وذلك بحسب ما ذكرته الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من بينها:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية، في نفس عام التقدم للتمريض.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، وبالنسبة للمحافظات النائية لا يتم قبول الطلبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

- لا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- ألا تكون الطالبة متزوجة، مع التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس التمريض

ويتطلب التقديم في مدارس التمريض أوراق معينة منها:

- تقديم شهادة ميلاد أصلية للطالب و3 صور منها.

- تقديم أصل الشهادة الإعدادية و3 صورة منها.

- تقديم 6 طوابع مهن طبية.

- تقديم حافظة بلاستيكية.

- دمغة بجنيه، بالإضافة إلى طابعي مهن طبية.

- تقديم 8 صور شخصية 4*6 بشرط أن تكون خلفيتها بيضاء.

- يتم تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالبة أو الطالب.