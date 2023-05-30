شروط القبول في مدارس التمريض العادي بعد الإعدادية في الدقهلية.. اعرفها

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية موعد إعلان النتيجة بعد ساعات، إذ جري الانتهاء من عملية التصحيح ويجري اعتمادها، وفي هذا الوقت يبحثون عن بدائل مدارس الثانوية العامة، ومن بينها مدارس التمريض العادي، والتي نستعرض في السطور التالية أهم شروطها ومميزاتها.

شروط مدارس التمريض العادي بعد الإعدادية

وبالنسبة لشروط ومميزات مدارس التمريض، قال «محمد زين عبد الحليم» مدير إدارة التدريب ومدارس التمريض بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا النوع من التعليم له العديد من المميزات أولها حصولهم على وظيفة ثابته بعد التخرج، تتيح لهم العمل سواء داخل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والسفر للخارج، إذ تعتبر مهنة التمريض من أهم المهن المطلوبة.

أماكن وجود مدارس التمريض بالدقهلية

وأوضح أن مدارس التمريض في محافظة الدقهلية متمركزة في أماكن مختلفة، حيث يوجد 20 مدرسة تمريض في مختلف المراكز بالدقهلية، ومن بينها: دمنه، نبروه، دكرنس، المنزلة، طلخا، تمريض بلقاس، دماص، شربين، ميت غمر، أجا، الجمالية، منية النصر، المطرية، البرامون، وبني عبيد.

شروط القبول في مدارس التمريض بالدقهلية

وكشف أن المديرية حددت مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للتقديم في مدارس التمريض بمحافظة الدقهلية، وجاءت كالتالي:

- يتم قبول أعلى 30 مجموعًا للطلاب في كل مدرسة.

- يتم إجراء اختبار محدد لهم، وإذا رسب أحد منهم، تعود الإدارة إلى كشف المتقدمين وتسمح بأخذ العدد المتبقي من الكشف لإجراء الاختبارات.

واتفقت المديرية مع شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في التقدم لمدارس التمريض، وجاءت كالتالي:

- حصول المتقدم على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية في نفس العام الذي يتقدم فيه لمدرسة التمريض.

- أن يكون من سكان نفس المركز الذي تقع فيه مدرسة التمريض؛ لأن التوزيع يتم جغرافيًا حسب الأقرب لهم.

- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 15 عامًا عند التقديم للمدارس.

- اجتياز الاختبارات المحددة، بما في ذلك الاختبار الشخصي والكشف الطبي.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك.

- أن يكوقع ولي الأمر إقرارًا بعدم الزواج حتى ينهي الطالب دراسته.

وتتكون الأوراق اللازمة للتقديم في مدارس التمريض بالدقهلية من:

- شهادة ميلاد أصلية للطالب وثلاث صور منها.

- الشهادة الإعدادية الأصلية وثلاث صور منها.

- ست طوابع مهن طبية.

- حافظة بلاستيكية.

- دمغة بجنيه، وطابعين مهن طبية.

- ثمان صور شخصية 4x6 بخلفية بيضاء.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر للطالبة أو الطالب.

موعد التقديم لمدارس التمريض بالدقهلية

و أكد أن شريف مكين وكيل وزارة مديرية الصحة يعمل علي المتابعة المباشرة علي مدارس التمريض بالدقهلية، و الإشراف علي مراحل التقديم لها، و التي تبدأ بعد الانتهاء من امتحانات ثانوية التمريض، و ظهور النتيجة ، إذ تقوم المديرية بالتنويه من خلال صفحتها أو صفحة إدارة التمريض و بالمدارس الخاصه بها، علي موعد بدء التقديم لمدارس التمريض.