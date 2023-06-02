إصابة 6 أشخاص باختناق بسبب حريق قش بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، باختناق جراء استنشاق دخان حريق قش في قرية بطيطة، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وكانت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية، تلقت إشارة من مستشفي كفر الشيخ العام بوصول 6 أشخاص مصابين باختناق حرق قش، وتبين من سجلات المستشفى أن المصابين هم: «س.ا»، 19 سنة، و«ن.إ» 29 سنة، و«ص.ع.ا» 35 سنة، و«ر.ف»، 20 سنة، و«إ.ك»، 25 سنة، و«ع.و»، 32 سنة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.