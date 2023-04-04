إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق في حريق منزل بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص باختناق، في حريق بمنزل بقرية التفتيش، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، وجرى نقل المصابين لمستشفى قلين التخصصي.

نشوب حريق بمنزل بقرية التفتيش

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز قلين، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية التفتيش، وهرعت سيارة الدفاع المدني، وجرى إخماد الحريق، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص باختناق بينهم طفلين، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة بمستشفى قلين المركزي.

إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من، «م.ن.ا»، 38 سنة، باختناق، و«م.ا.ك»، 58 سنة، و«آ.م.ع»، 3 سنوات، و«م.م.ع» 7 سنوات، باختناق، والحالات تحت الملاحظة بمستشفى قلين التخصصي.