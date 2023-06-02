إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في «الويك إند» بسبب ارتفاع الحرارة (صور وفيديو)

إقبال كبير شهدته شواطئ الإسكندرية خلال الساعات المتقدمة من اليوم الجمعة «الويك اند» نظرا لكونها الجمعة الأولى بعد انتهاء كافة الامتحانات وظهور النتائج بالإضافة إلى هروبهم من ارتفاع درجات الحرارة وهدوء واستقرار الأمواج الذي شجع المواطنين إلى السباحة في المياه بشكل آمن.

استقرار أمواج شواطئ الإسكندرية في «الويك إند»

وبحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، في تقريرها اليومي، فإن حالة ارتفاع الأمواج على كافة شواطئ المحافظة اليوم، شهدت استقرارا ما شجع المواطنين إلى النزول للمياه قبل شهر سبتمبر الذي ينشغل فيه المواطنين باستعدادات الدراسة.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم بلغت 33 درجة مئوية، بارتفاع ملحوظ في طقس الإسكندرية عن الأيام الماضية.

تكثيف متابعة مفتشي مصايف الإسكندرية

وشددت مصايف الإسكندرية أنه بالرغم من الازدحام الشديد إلا أنه يوجد تواجد قوى من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومرور مستمر لتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام على الشواطئ، والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التي يلقيها مسؤولوا الشاطئ ورجال الإنقاذ بعدم تخطى الحد المسموح به حفاظا على أرواح الجميع.