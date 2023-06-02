رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023

يعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غداً السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعات النهائية.

ومن المقرر، أن يعتمد المحافظ النتيجة في حضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم.

إتاحة النتيجة عبر شبكة الإنترنت

وعقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، يقوم محافظ كفر الشيخ، بتهنئة أوائل الشهادة الإعدادية تليفونياً، ثم إتاحة النتيجة عبر شبكة الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم من هنا https://kfsedu.gov.eg/، على أن يتم نشر النتيجة صباح الأحد في جميع المدارس.

ووجّه المحافظ، في وقت سابق، بسرعة أعمال رصد الدرجات والمراجعة النهائية، لينال كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة دون تقديرها.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، 63 ألفًا و307 طلاب وطالبات، و194 طالبًا بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.