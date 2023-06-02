رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: توافقنا حول أفضل نظام انتخابي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنَّ الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت بحضور ممثلين عن الغالبية العظمى من مكونات المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تلاها جلسات نقاشية علنية على مدار 3 أيام أسبوعيًا؛ يوم سياسي وآخر اقتصادي وثالث مجتمعي.

«فوزي»: عقد جلستين لمناقشة النظام الانتخابي الأفضل

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» وتقدمه الإعلامية دينا عصمت على شاشة «DMC»، أنه تم عقد جلستين بتاريخ 14 مايو الماضي، تناولتا النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وشهدتا نقاشًا متنوعًا حول أفضل نظام انتخابي ممكن بمجلسي النواب والشيوخ.

توافق حول الجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة

وأوضح أنَّه خلال النقاشات حول النظام الانتخابي الأفضل تعددت الآراء بين النظام الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة المغلقة المطلقة، مشيراً إلى التوصل في النهاية إلى توافق حول الجمع بين النظامين ولكن لا تزال المناقشات جارية إن كانت القائمة ستكون نسبية أم قائمة مغلقة مطلقة.