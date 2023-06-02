ننشر الصور الأولى للشقيقين ضحايا الغرق بالفيوم.. هربا من حرارة الجو

حصلت «الوطن» على صور الشقيقين عمرو جمعة فوزي، 10 سنوات، وشقيقه إسلام، 13 سنة، لقيا مصرعهما غرقًا في مصرف زراعي، أثناء استحمامهما هربًا من حرارة الجو برفقة طفل ثالث جارهما، وخيمت حالة من الحزن على أهالي القرية عقب مصرع الأطفال الثلاثة الذين هربوا من حرارة الجو ليلقوا مصرعهم.

جرعة مضاعفة من الألم

وتذوقت أسرة الشقيقين جرعة مضاعفة من الحزن عقب خسارة شقيقين في آن واحد، وقال محمود قاسم شاهد عيان على الواقعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القرية تضم تجمع مياه صرف زراعي في نهايتها أطلق عليها الأهالي «البحر»، موضحًا أن أطفال القرية اعتادوا الاستحمام فيها كل يوم خصوصًا في الأيام الحارة.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء صلاة الجمعة، تجمع 3 أطفال بينهم شقيقين وذهبوا للاستحمام في البحيرة هربًا من حرارة الجو، إلا أنهما غرقا لعدم إجادتهما السباحة ولعمق المجرى المائي.

انتشال الجثامين الثلاثة

وأكد أنه جرى انتشال جثامين الطفلين الشقيقين وآخر يدعى عبد الرحمن خميس حسين، 10 سنوات، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، موضحًا أن أسر الأطفال في حالة صدمة، بينما يقوم ذويهم الآن بإنهاء تصاريح الدفن لاستلام الجثامين وتشييعهم إلى مثواهم الأخير.