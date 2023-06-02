مصرع 3 أطفال غرقا في مصرف زراعي بإحدى قرى الفيوم

لقي 3 أطفال في العقد الأول من العمر بينهم شقيقين مصرعهم، مساء اليوم الخميس، غرقًا في مصرف زراعي بإحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث نزلوا للاستحمام هربًا من حرارة الجو إلا أنهما غرقوا لعدم إجادتهم السباحة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، لانتشال جثامين الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمصرع 3 أطفال غرقًا

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بمصرع 3 أطفال غرقًا في مصرف زراعي.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عبد الله عثمان رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق إلى مكان البلاغ على الفور، وتبين غرق 3 أطفال في العقد الأول من العمر غرقًا في مصرف زراعي بالقرية الثانية بدائرة المركز، حيث نزلا للاستحمام هربًا من حرارة الجو، إلا أن المياه جرفتهم إلى الآخرة.

البحث عن الجثامين

تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثامين الأطفال الثلاثة، ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.