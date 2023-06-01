وظائف الفيوم: القوى العاملة تعلن توافر 180 فرصة عمل لمختلف المؤهلات

أعلنت مديرية القوى العامة في بيان لها عن توافر عدة وظائف في الفيوم اليوم، التي بلغ عددها 180 فرصة عمل في أحد شركات القطاع الخاص، بينها فرص لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 2700 جنيه فضلًا عن وجود تأمين صحي واجتماعي، التي يتم التقديم عليها خلال شهر يونيو الجاري، حيث يتم تحرير عقود عمل تتضمن بنودًا تحمي العامل وصاحب العمل تحت إشراف القوى العاملة.

تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الفيوم اليوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف الفيوم اليوم لذوي الهمم

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة حول وظائف الفيوم اليوم، فإنّها تضم فرص عمل لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالي عدد الوظائف المتوفرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتدريب ورعاية وتشغيل ذوي الإعاقة، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وظائف مصانع الفيوم

ووفقًا لبيان القوى العاملة حول فرص العمل بالفيوم اليوم، فإنّه متاح 180 وظيفة ضمن وظائف مصانع الفيوم وهي في مصنع إينوفا المنطقة بالمنطقة الصناعية في منطقة كوم أوشيم والتي جاءت كالتالي:

20 مهندس ميكانيكا.

50 عامل للعمل في وظيفة فني فرز.

50 فني مكابس.

30 شخصًا للعمل في وظيفة مراقب جودة.

50 عامل في الإنتاج.

شروط وظائف الفيوم اليوم

وفيما يخص شروط وظائف الفيوم اليوم فإنّها تتمثل في الحصول على مؤهل عالي، ومتوسط وللأعمار حتى سن 30 عامًا، بينما يتم تحديد الراتب حسب المُقابلة.

كيفية التواصل للحصول على الوظائف

وكشفت القوى العامة أنّه يمكن للراغبين الحصول على فرصة عمل من المعلن عنها، من خلال التواصل مع المدير المسؤول محمود من خلال رقم 01003418441 لتحديد موعد المقابلة.

الدولة تواجه البطالة

وتأتي فرص العمل في إطار تكثيف متابعة القوى العاملة للإعلان عن فرص العمل والتأكد من مصداقيتها، ضمن خطة الدولة للقضاء على البطالة من خلال استقبال راغبي العمل، وترشيحهم للحصول على فرص العمل المناسبة التي توفرها المديرية بالاشتراك مع مصانع وشركات القطاع الخاص، أو من خلال ملتقيات التوظيف التي تنظمها بين الحين والآخر.