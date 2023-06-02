مدرسة بالغردقة تحتفل بتخرج الطلاب بأحد المنتجعات السياحية

نظمت مدارس الغردقة احتفالية كبرى بتخرج الطلاب للعام الدراسي الحالي 2022‪ /2023‪ على شواطئ الغردقة بأحد المنتجعات السياحية بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر ومحمد يسري مدير مدارس الغردقة وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة وأولياء الأمور.

قالت بسمة فرغلي مدير إحدى المدارس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حفل التخرج يتم عمله للعام الرابع على التوالي في أحد المنتجعات السياحية تقديراً لجهود الطلاب وإدخال البهجة والسرور على أولياء الأمور وتم تكريم الطلاب بشهادات تقدير وجوائز في جو من السعادة.

الاحتفال بمجهود الطلاب والمستوى التعليمي والتنظيم

ومن جانبه أشاد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بمجهود الطلاب والمستوى التعليمي والتنظيم الجيد لحفل التخرج مقدما التهنئة للطلاب وأولياء الأمور على نتائج العام الدراسي.

وكشف كريم علاء الدين، أحد منظمي الاحتفالية بأن الحفل شهد فقرات موسيقية وترفيهية متنوعة وحاز إعجاب الحضور، وجرى اختيار مكان الحفل في أحد المنتجعات السياحية في حفل غير تقليدي لتكريم الطلاب كون الغردقة مدينة سياحية وكنوع من أنواع الترفيه على الطلاب بعد مجهود عام دارسي شاق.