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وصول محمد سامي و«السقا» لحفل تكريم أبطال مسلسل جعفر العمدة بالجامعة الأمريكية

كتب:

أبانوب رجائي
09:03 م | الجمعة 02 يونيو 2023
مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة

وصل منذ قليل أبطال مسلسل جعفر العمدة، لحفل تكريمهم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

وحرص على الحضور حتى الآن، مخرج العمل محمد سامي، مي كساب، مهاب طارق، أحمد فهيم، طارق النهري، عصام السقا، أحمد عبد الله، وغيرهم من الفنانين.

تكريم محمد رمضان فى الجامعة الأمريكية

وكان محمد رمضان أعلن عن تكريمة في حفل بالجامعة الأمريكية في القاهرة، مشيرا إلى أن الحضور متاح للجميع من محبي «المسلسل، ومحمد رمضان».

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بقلم أبانوب رجائي