محمد سامي يكشف حقيقة وجود جزء ثانٍ من مسلسل جعفر العمدة

أعرب محمد سامي عن سعادته الكبيرة عن نجاح «جعفر العمدة» وعن التكريمات التي يحصل عليها عن المسلسل، معتبرا أن التكريم بمثابة تكليل للجهد المبذول في العمل بداية من التحضيرات وصولا لمرحلة العرض.

حقيقة وجود جزء ثانس من جعفر العمدة

وعن الأقاويل المنتشرة خلال الأيام الماضية عن وجود جزء ثانٍ من مسلسل «جعفر العمدة»، فقال محمد سامي لـ«الوطن»: «لسه بنفكر في الجزء الثاني ومفيش قرار نهائي ولكننا بنفكر نعمل مسلسل على نفس الجودة حتى يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا».

وأضاف سامي أنه في الوقت الحالي يحضر لمسلسل رمضاني بعنوان «نعمة الأفوكاتو» مع مي عمر تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، وتمنى أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت العرض، وخاصة أنه معه مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار في المسلسل.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن مسلسل «جعفر العمدة» حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، زينة، مى كساب، أحمد داش، منة فضالي، لبنى ونس.