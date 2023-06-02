بيطري كفر الشيخ»: تحصين 6228 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية على مستوى المراكز والمدن، تمكنت من تحصين للماشية الصغار من الجاموس والأبقار والأغنام، التي تتراوح أعمارها بين 4 و6 أشهر ضد أمراض الجلد العقدي والجدري، التي تنتشر خلال فصل الصيف، لافتاً إلى أن حملة التحصين تستهدف نحو 42 ألف رأس ماشية علي مستوي المحافظة.

حملات تحصين للماشية بالقري والمدن

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملات البيطرية لتحصين الماشية في كفر الشيخ، تواصل عملها على مدار الأسبوع في شتي ربوع مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن تكثيف الحملات البيطرية، يصب في مصلحة حماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية بفصل الصيف، التي تستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري، حيث جرى تحصين نحو 6228 رأسا من الماشية.

حملات طرق الأبواب

وأضاف أنه يوجد حملات بيطرية لطرق الأبواب وتحصين الماشية داخل المنازل، لدى الأماكن التي لا يوجد بها كثافة سكانية وتبعد عن الكتلة السكانية لمسافات، وهو الأمر الذي يجعلنا نعمل على مدار الساعة، ونرصد كل ما يتم تحصينه حتى يكون العمل دقيق ومنظم.