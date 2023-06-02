الرئيس السيسي وأمير قطر يطلقان مبادرة مشتركة لإغاثة الشعب السوداني

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم الجمعة، مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، بهدف تعزيز سبل العلاقات بين البلدين، وتطويرها ودعمها في المجالات المختلفة، واستعرضا آخر مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية، ولا سيما في السودان.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين شددا خلال الاتصال على أهمية احتواء الأوضاع في السودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية؛ وتجنيب المدنيين تداعيات القتال.

واتفق الزعيمان على إطلاق مبادرة مشتركة تهدف لإغاثة ودعم الشعب السوداني، للتخفيف من تداعيات الأزمة، خاصة على اللاجئين، عن طريق تقديم خدمات إغاثية وإنسانية لهم، كما أن الجهات المعنية عليها تولي وضع الأطر وكذا الآليات التنفيذية ذات الصلة.