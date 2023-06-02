متحدث الخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: عقوباتنا على السودان وسيلة ضغط

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إنَّ الولايات المتحدة لا تريد فرض عقوبات على السودان؛ إذ أنه ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة ضغط، من أجل إرسال رسائل واضحة للقوى في السودان، مشيرا إلى أنه لا يزال السفير الأمريكي ومعه الفريق الدبلوماسي في جدة، يواصلان التنسيق للتواصل مع الأطراف السودانية، وحثهم للعودة إلى طاولة المفاوضات.

«وربيرج»: على الأطراف السودانية الالتزام بالتعهدات لإنهاء الأزمة

وأضاف «وربيرج» خلال مداخلة له عبر زووم على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأطراف السودانية عليها الالتزام بالتعهدات، وما جرى الوصول إليه على مدار الأسابيع الماضية، قائلا: «نحث قوى السودان للعودة إلى المفوضات والالتزام بالتعهدات منذ أسابيع مضت».

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات، لكنها لن تنهي الأزمة في السودان، ولابد على الأطراف السودانية أن تتفق على وقف إطلاق النار، مع مراعاه تنفيذ الالتزامات من الجانبين، سواء للدعم السريع أو الجيش السوداني.