ضبط شقيقين بحوزتهما 21 كيس هيروين في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، القبض على شقيقين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة من الحشيش والهيروين قبل توزيعها على المدمنين بدائرة المركز.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية في الإسماعيلية، يفيد بتأكيد تحريات النقيب أحمد حمدي معاون مباحث فايد اتجار شقيقين في المواد المخدرة على نشاط واسع.

ضبط المتهم

وألقت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب أحمد حمدي معاون مباحث فايد القبض على شقيقين مقيمين بقرية سرابيوم بدائرة مركز شرطة فايد اتخذا من مسكنهما ملاذ للاتجار بالمواد المخدرة وجلب كمية منها بقصد الإتجار في دائرة المركز.

وضبطت الحملة المتهمين بكمية كبيرة من مخدر الحشيش و21 كيس من مخدر الهيروين مجهزين للبيع للمدمننين وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم.

حملات مكثفة في فايد

وتكثف مباحث فايد في الإسماعيلية من حملاتها على مروجي المواد المخدرة المختلفة وخاصة المخدرات المستحدثة، من مخدرات الشابو والهيروين والاستروكس والحشيش.

وداهمت مباحث فايد في الإسماعيلية، أحد أوكار تصنيع الهيروين في منطقة فايد وضبطت كمية من مخدر الهيروين تجاوزت 90 كيلوجراما وضبطت معدات التصنيع داخل احدي المصنع والقت القبض على المتهمين بإدارته.