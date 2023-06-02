رياح مثيرة للأتربة تضرب الإسماعيلية لليوم الثاني على التوالي

شهدت محافظة الإسماعيلية نشاط الرياح المثيرة للأتربة على كافة أنحاء المدينة بالتزامن مع حالة الطقس التي تضرب عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، وتحذير هيئة الأرصاد للمواطنين من الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، إن حركة الرياح اليوم الجمعة تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا، وتنتشر في كافة مراكز وأحياء المحافظة.

وفاة سيدة بسبب سقوط سور منزل عليها

وكانت ربة منزل لقيت مصرعها جراء سقوط سور منزلها عليها في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، في مركز ومدينة فايد، بسبب شدة الرياح.

وقالت المصادر الأمنية والطبية إن الواقعة أسفرت عن وفاة أميرة أحمد السيد 43 سنة، ربة منزل مقيمة بعزبة المغاربة، مصابة بجروح في الرأس وكسور في الجسم ونزيف داخلي، ما تسبب في وفاتها على الفور.

إزالة الأشجار وانتشار فرق الطوارئ

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إنه تم إزالة آثار العاصفة الترابية التي شهدتها المحافظة أمس، وإصلاح أعمدة الكهرباء المتضررة بشارع التحرير، وإخلاء شجرة سقطت بطريق بورسعيد بمنطقة ك 14، وإعادة حركة المرور بشكل طبيعي.

وأضاف البيان، أنه تم إخلاء شجرة سقطت بجوار منزل بمنطقة السلام في التل الكبير، فيما نجح فريق الطوارئ في مركز أبوصوير بإعادة تثبيت أعمدة مائلة بمنطقة مقابر مرسي غالي وإعادة الشيء لأصله.