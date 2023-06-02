بعد يومين من البحث.. انتشال جثمان غريق من نهر النيل الأقصر

نجحت شرطة المسطحات المائية بمركز ومدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، في انتشال جثة غريق لقي مصرعه غرقا فى نهر النيل بالمحاميد بحري بعد عمليات بحث استمرت يومين.

أثناء السباحة في نهر النيل

وكان الشاب جرجس روماني صبحي، 22 عاما، لقي مصرعه، غرقا أثناء السباحة في نهر النيل أمام الترسانة بقرية المحاميد بحري بالأقصر، منذ يومين، وتلقت شرطة الإنقاذ النهري بالأقصر، بلاغا من الأهالي وكثفت عملية البحث حتى جرى العثور عليها اليوم.

تحرير محضر بالواقعة

جري تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الغرق.