توريد 15 ألف طن قمح لشون وصوامع الأقصر

قال المهندس عبدالرزاق الصافي، وكيل مديرية التموين بالأقصر، إن صوامع وشون القمح بالمديرية استقبلت نحو 15 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين والانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة.

4 مواقع لتخزين القمح

وأضاف «الصافي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المواقع التخزينية عددها 4 مواقع موزعة في «إسنا - أرمنت»، وتبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتي: 28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا + 6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت وأنه جرى تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد.

وأشار وكيل مديرية التموين، إلى أن من المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام إلى 100% من المستهدف، إذ تبدأ مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلي (الفترة الأولى) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا - (الفترة الثانية) ومن الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، وفي حالة وجود أي تزاحم سوف يتم مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من كافة المزارعين.

إنشاء نقطة تجميع قريبة للمزارعين في الأماكن البعيدة

وأشار إلى أنه في حالة وجود مزارعين في أماكن بعيدة عن المواقع التخزينية «إسنا – أرمنت»، سيجرى إنشاء نقطة تجميع قريبة منهم ببندر الأقصر كما جرى في العام الماضي، إذ تعمل المديرية على إزالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المزارعين لتيسير عملية التوريد.