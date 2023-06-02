موعد صلاة الجمعة اليوم بالمحافظات.. في الأقصر 12:47 ظهرا
كتب:
هبهَ وهـدان
10:04 ص | الجمعة 02 يونيو 2023
موعد صلاة الجمعة اليوم
رصدت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 2 يونيو 2023، استجابة لرغبة البعض في معرفة توقيتات الفروض الخمسة.
وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يونيو 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يونيو
موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:46 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.47 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:51 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:56 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:47 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 01:10 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:59 ظهرا.
صلاة الجمعة في القاهرة اليوم
موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:54ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:53 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:55ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:53 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:55ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:51 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:53 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 01:02 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:42ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:52 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:50ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:55ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:54 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 12:58 ظهرًا.