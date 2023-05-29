مجلس جامعة الأقصر يوافق على منح الدرجات العلمية لبعض الباحثين

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 51، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

إعفاء طلاب دبلومة من شرط التقدير

ووافق أعضاء المجلس على المذكرة المعروضة بإضافة فقرة بنص المادة 7 من لائحة كلية الألسن مرحلة الدراسات العليا، على أن تكون «مع إعفاء طلاب دبلومة دراسات الترجمة المهنية من شرط تقدير جيد على الأقل».

منح درجات علمية لبعض الباحثين

كما وافق مجلس جامعة الأقصر على منح الدكتورة رشا فاروق محمود حمزة، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم وذات الكلية.

ووافق أعضاء المجلس على منح الطالبة باتعة سيد محمد مازن «من الخارج»، درجة الماجستير في ترميم الآثار، تخصص دقيق ترميم المخطوطات، قسم ترميم الآثار بكلية الآثار.

كتاب موسوعة الثقافة الإسلامية

ووافق أعضاء المجلس على قبول الإهداء المقدم من مديرية أوقاف الأقصر، وهو عبارة عن نسخة من كتاب موسوعة الثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى الموافقة على قبول مجموعة الكتب المهداة من رجل الأعمال مصطفى الزناتي، عن أساسيات المطبخ الفرنسي.