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طارق النهري ينهار من البكاء في ندوة مسلسل جعفر العمدة بالجامعة الأمريكية

كتب:

أبانوب رجائي
10:40 م | الجمعة 02 يونيو 2023
مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة

انهار الفنان طارق النهري من البكاء، خلال ندوة تكريم أبطال مسلسل جعفر العمدة، المقامة الآن في الجامعة الأمريكية، بعد سؤاله عن المحنة التي تعرض لها الفترة الماضية، قبل المسلسل المذكور.

وقال طارق النهري، خلال الندوة: «محمد سامي حطني على التراك بعد ما كنت يأست، خصوصا بعد ما قابلت مشكلة كبيرة في حياتي»، وقبل منذر ريحانة يده بعد بكائه على المسرح.

ندوة جعفر العمدة بالجامعة الأمريكية

واعتذر طارق النهرى عن استكمال الندوة، بسبب ارتباطه بحضور حفل زفاف ابنته بالتبني.

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بقلم أبانوب رجائي