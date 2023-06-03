محمد سامي: لم نحسم تقديم جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة

قال المخرج محمد سامي، إنه تجري دراسة تقديم جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في رمضان الماضي.

محمد سامي يكشف حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة

أضاف « سامي» لـ«الوطن» أن الأمر لم يحسم حتى الآن، لكن الاتجاه الأقرب تقديم جزء ثان من العمل، وسيجري الإعلان عن ذلك حال التوصل إلى قرار بالفعل.

وكشف مخرج مسلسل جعفر العمدة، عن أنه إذا جرى الاستقرار على تقديم جزء ثان من المسلسل، سيتواجد به كل من شارك في الجزء الأول، عدا الشخصيات التي انتهت أدوارهم.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان وهالة صدقي ومنذر رياحنة وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.