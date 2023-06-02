الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة 6 أيام بالمحافظات.. تراجع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحديدًا من غدًا السبت 3 يونيو 2023، وحتى الخميس 8 يونيو 2023 على مختلف المحافظات، والظواهر الجوية المتوقعة، طبقًا لتوقعات الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

من 4: 5 درجات.. انخفاض في درجات الحرارة في المحافظات

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، في الفترة من السبت 3 يونيو وحتى الثلاثاء 6 يونيو.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة معتدل الحرارة على كافة الأنحاء في الصباح الباكر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري في فترة النهار، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا. معتدل الحرارة على كافة الأنحاء ليلًا.

توقعات درجات الحرارة الأيام القادمة في المحافظات

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في المحافظات المصرية في الفترة من السبت 3 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو 2023 كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري، 34: 36 للعظمى، ومن 21 : 22 للصغرى، والسواحل الشمالية من 27: 34 للعظمي، و20 للصغرى، ومن 38: 40 درجة للعظمى بوسط سيناء، ومن 25: 27 للصغرى، من 37: 40 للعظمى في شمال الصعيد، و24 للصغرى، ومن 42: 43 للعظمى في جنوب الصعيد، إلى 27: 29 للصغرى.

الظواهر الجوية المتوقعة والأمطار الأيام القادمة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية فرص لسقوط الأمطار خفيفة غدًا السبت على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، والتي تكون رعدية حيانا بنسبة حدوث 30%.

الظواهر الجوية المتوقعة والرياح الأيام القادمة

من المتوقع نشاط للرياح في عدد من المحافظات المصرية غدًا السبت، وبخاصة مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تستمر الرياح الأحد على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة من الأحد 4 يونيو إلى الثلاثاء 6 يونيو، وتواصل هبوبها الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الشبورة المائية

ومن المتوقع تكون الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد في الفترة من الأحد 4 يونيو وحتى الأربعاء 7 يونيو.