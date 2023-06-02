حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. تحذيرات من الأمطار والرياح

كشف خبراء الأرصاد تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة ودرجات الحرارة غدا السبت، حيث تستقر الأحوال الجوية مقارنة باليومين الماضيين، وتنخفض بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات على معظم الأنحاء.

ويشهد طقس الساعات القادمة أجواءً معتدلة في الصباح الباكر، حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدلة الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

ومن المتوقع وفق تقرير حالة الطقس خلال الساعات القادمة، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار غدا السبت على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط للرياح لا تتضمن عاصة ترابية كما حدث اليومين الماضيين.

درجات الحرارة غدا

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا على كافة الأنحاء، كالآتي:

- القاهرة 34- 21

- العاصمة الإدارية 35- 22

- أكتوبر 34- 21

- بنها 34- 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 33- 22

- شبين الكوم 34- 22

- طنطا 34- 22

- دمياط 33- 21

- بورسعيد 28- 21

- الإسماعيلية 35- 24

- السويس 34- 24

- العريش 26- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 37- 26

- نخل 38- 18

- كاترين 30- 14

- الطور 39- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 26- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 33- 23

- رأس غارب 37- 26

- الغردقة 39- 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37- 25

- حلايب 35- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37- 25

- بني سويف 37- 25

- المنيا 38- 24

- أسيوط 39- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 43- 27.