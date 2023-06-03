بعد سؤال المواطنين عبر «الوطن».. اعرف موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة من الطقس الحار شهدتها مختلف محافظات الجمهورية، خلال الساعات الماضية، إذ كانت تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين، يوجهون أسئلة إلى هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء تلك الموجة الحارة.

وتلقت «الوطن» عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تلقي بعد الرسائل التي يريد المواطنين توجيهها للأرصاد، وكانت منها موعد انتهاء العاصفة، والتي نجيب عليها وفقا لبيانات الأرصاد.

حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، عن حالة الطقس المتوقعة، بداية من اليوم وحتى الاثنين المقبل، إذ تشهد تلك الفترة بداية تحسن في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، ويوجد في طقس اليوم السبت انخفاضا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية على كل محافظات الجمهورية، ويستمر حتى الثلاثاء 6 يونيو.

موعد اعتدال الطقس

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة معتدل الحرارة على كل الأنحاء في الصباح الباكر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري في فترة النهار، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا.

انتهاء العاصفة الترابية

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط رياح في عدد من المحافظات اليوم السبت، خاصة مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تستمر الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة من الأحد 4 يونيو إلى الثلاثاء 6 يونيو، كما أن من المتوقع سقوط أمطار على بعض المحافظات.