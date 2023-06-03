أسعار أهم 6 شواطئ تجذب المصطافين في مرسى مطروح

تتمتع مدينة مرسى مطروح بأجمل شواطئ على حوض البحر الأبيض المتوسط، في ظل المواقع المتميزة التي تقع عليها هذه الشواطئ بطول قرابة 35 كيلومترا على ساحل البحر.

ويهرب المواطنون من مختلف المدن والمحافظات من ارتفاع درجات الحرارة وقسوة الشمس خاصة في القاهرة الكبرى والصعيد إلى مرسى مطروح مدينة السحر والجمال للاستمتاع بالشواطئ وزيارة المعالم السياحية الشهيرة بها.

5 شواطئ تخطف قلوب المصطافين في مرسى مطروح

وقال أشرف الرطب مدير شركة سياحة في مدينة مرسى مطروح لـ«الوطن» إن هناك شواطئ يقبل عليها المصطافين وأهمها شاطئ روميل وهو من أقدم الشواطئ في مطروح وأعرقها حيث يرتبط اسمه بكهف روميل الذي يرجع تاريخه إلى القائد الألماني بالحرب العالمية الثانية روميل الذي كان يتخذ كهفا بالشاطئ داخل الجبل غرفة عمليات لإدارة المعركة خلال الحرب، ومن هنا جاء مسمى الشاطئ، ويقبل على الشاطئ الكثير من الأسر ورحلات اليوم الواحد والرحلات على مدار الأسبوع.

ويخطف شاطئ مطروح العام قلوب السياح والذي يقع في وسط المدينة خلف محافظة مطروح ويشهد زحاما شديدا من المصطافين على مدار موسم الصيف، بجانب شاطئ الغرام الذي توجد به صخرة الفنانة ليلى مراد، ويحبه الزائرون، وشاطئ الليدو غرب الكورنيش، وشاطئ عجيبة وهم من أهم مناطق المصيف، وشاطىء الأبيض من أكثر الشواطئ الجاذبة لزوار مطروح لما يتمتع به من موقع فريد على البحر المفتوح بألوانه الفيروزية الجميلة بالإضافة إلى اتساع الشاطئ، ووجود أماكن مخصصة للأطفال ورمال بيضاء ناعمة وألعاب مائية وصفاء المياه لترى صخور القاع أثناء الإستحمام.

أسعار شواطئ مرسى مطروح

وتأتي أسعار شواطئ مطروح حسب اللائحة التي وضعها مجلس مدينة مرسى مطروح طبقاً لبيان سابق لها برسوم دخول 5 جنيهات لشاطئ روميل، ورسوم 5 جنيهات لشاطئ عجيبة بينما تفتح جميع الشواطئ الأخرى بالمجان أمام عشاق شواطئ مدينة مرسى مطروح ومنها شاطئ مينا حشيش وشاطئ الرميلة وشاطئ علم الروم وشاطئ الفيروز وشاطئ النخيل واحد والنخيل 2 وشاطئ البسنت وشاطئ باب البحر وشاطئ مطروح العام وشاطئ الليدو وشاطئ كليوباترا وشاطئ الأبيض العام وشاطئ زمردة الأبيض وشاطئ أم الرخم، في ظل الخدمات التي وفرتها مدينة مرسى مطروح على الشواطئ من دورات مياه ومشرفين على الشواطئ وفرق إنقاذ من شباب مطروح ونظافة وصيانة وكشافات الإنارة وتأمين الشواطئ من خلال الإنقاذ النهري.