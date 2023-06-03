تفاصيل ضبط 4 تشكيلات عصابية للاتجار في المخدرات بالإسماعيلية

على مدار الأيام الماضية، وجهت مباحث الإسماعيلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإسماعيلية وسيناء الشمالية، عديد من الحملات لكبار مروجي المواد المخدرة، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة منها قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار والمتعاطين.

ضبط شقيقين بحشيش وهيروين في فايد

وفي مدينة فايد، ألقت المباحث الجنائية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف القبض على شقيقين، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة لمخدري الحشيش والهيروين قبل توزيعها على المدمنين.

ونجحت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب أحمد حمدي في القبض على شقيقين مقيمين بقرية سرابيوم، بدائرة مركز شرطة فايد، حيث اتخذا من مسكنهما ملاذا للاتجار بالمواد المخدرة وجلب كمية منها بقصد الاتجار في دائرة المركز وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش و21 كيسا من مخدر الهيروين مجهزين للبيع.

ضبط هيدرو بـ1.2 مليون جنيه في القنطرة شرق

وفي القنطرة شرق، تمكنت المباحث الجنائية من القبض على أحد العناصر الاجرامية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، وزنت ما يقرب من 24 كيلوجراما قبل بيعها وتوزيعها، بقيمة تصل إلى مليون و200 ألف جنيه تقريبا.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث القنطرة شرق إلى أن المتهم استغل مسكنه، واتخذه وكراً لممارسة نشاطه الاجرامي، بتوزيع مخدر الهيدرو علي صغار التجار، وباستهداف منزله ضُبطت كمية من مخدر الهيدرو وزنت 24 كيلوجراما، وميزان حساس، وسيارة ربع نقل.

سقوط دولاب «عسلية» في قبضة المباحث الجنائية

وتمكنت مأمورية مكبرة لمباحث فايد في الإسماعيلية من ضبط «دولاب» مخدرات لأحد العناصر الإجرامية ويدعى «إسلام م»، وشهرته «عسلية»، عاطل، وله معلومات جنائية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهم يعتبر من العناصر الخطرة التي تعمل في ترويج الهيروين على نشاط واسع في دائرة المركز خلال الفترة الماضية.

ضبط عصابة الحشيش في القنطرة وأبوصوير

ونجحت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، برئاسة العميد أحمد بلبولة، في القبض على 3 أشخاص من أخطر العناصر الإجرامية، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش بنطاق مركز القنطرة غرب وأبوصوير.

ونجحت الحملة بعد تنسيق الإجراءات في ضبط المتهمين، وبحوزتهم 65 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمول.

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في مخدر الحشيش على نشاط واسع، للقيام بتوزيعه على صغار التجار والمدمنين.