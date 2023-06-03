اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

يعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال ساعات، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعات النهائية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ

ومن المقرر أن يقدم المحافظ التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تليفونيا عقب اعتماد النتيجة مباشرةً، ثم يتم إتاحتها عبر شبكة الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم من هـنـا، على أن يتم نشر النتيجة غدا الأحد في جميع المدارس.

وكان محافظ كفر الشيخ كشف في وقت سابق عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تابع على مدار الأيام الماضية، أعمال المراجعات النهائية، ووجّه برصد الدرجات والمراجعة النهائية لينال كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة دون تقديرها.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 63 ألفًا و307 طلاب وطالبات، و194 طالبًا بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.