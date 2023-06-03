ضبط عنصر إجرامي بحوزته 120 طربة حشيش وسلاح ناري بالدقهلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني، الأمن العام، والأمن المركزي»، ومديرية أمن الدقهلية، نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وترويجه على عملائه بكميات كبيرة، متخذا من دائرة مركز شرطة دكرنس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه «له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة دكرنس» حال تواجده بمسكنه، وبحوزته «120 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15 كيلوجرام، بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار- 2 خزينة بندقية آلية- مبلغ مالي، 2 هاتف محمول»، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.