عاجل.. «الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض الحرارة 7 درجات مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بشرى سارة بخصوص تحسن حالة الطقس، حيث من المنتظر حدوث تحسن كامل في الأحوال الجوية، وانخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة، يصل إلى 7 درجات.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم، على القاهرة 34 درجة، بعد أن كانت أمس 41 درجة.

العديد من المحافظات شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة

وأكد الأرصاد الجوية في بيان، أن العديد من المحافظات شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، حيث كانت درجات الحرارة المسجلة طبقا لمحطات الأرصاد الجوية 41 في القاهرة، و43 في الأقصر و44 في أسوان.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة، بين 33 و34 درجة، ولا يوجد أي إثارة للرمال خلال هذا الأسبوع، على أن تعاود ارتفاعاتها آخر الأسبوع.

وشهدت الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، شملت رياح مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، صاحبها سقوط عدد من اللافتات والأشجار.