الأرصاد توضح سبب عدم استقرار الطقس في فصل الربيع: تقلبات حادة وسريعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أسباب تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، قائلة إن السبب يرجع إلى فصل الربيع، الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة، والمنخفضات الخماسينية.

سرعات رياح مرتفعة

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن المنخفضات الخماسينية تكون موجودة في الصحراء الغربية عادة تصاحبها سرعات رياح مرتفعة، وهو ما أدى إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، نظرًا لأن الكتلة الهوائية صحراوية جنوبية أدت لسرعات رياح تجاوزت 45 كيلومترًا في الساعة أمس بالمناطق الصحراوية.

وأشارت إلى أن الطقس شهد أيضًا تراكم السحب الرعدية بالصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية مصاحباً لها رياحاً هابطة تصل سرعتها لسرعات مرتفعة، ما أدى ذلك لزيادة الأتربة والرمال المثارة وتدهور وانخفاض الرؤية الأفقية أمس.

ولفتت إلى أن الطقس اليوم كان أفضل كثيرًا مقارنة أمس، إلا أن ارتفاع الحرارة استمر، إذ وصلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية، ونشاط الرياح للرمال والأتربة ولكن بسرعات أقل.

انخفاض الحرارة 6 درجات

وأوضحت أنه مع تقدم ساعات الليل تبدأ مصادر الكتل الهوائية تختلف والشعور بتحسن في الأحوال الجوية، وتكون الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط ما يؤدي إلى انخفاض الحرارة بحوالي 5 إلى 6 درجات.