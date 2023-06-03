خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية.. تنطلق اليوم

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية الترم الثاني، وذلك بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي منذ 3 أيام، عقب اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بنسبة نجاح بلغت 83.9%، وبزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية ومدة التقدم، بحسب ما قاله الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات خاصة.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

- يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

- يطلب ولي الأمر تصحيح المواد التي يشك وجود درجات لابنه.

- يسدد ولي الأمر رسوم تصحيح كل مادة التي تبلغ 35 جنيها للمادة الواحدة.

- صورة رقم الجلوس.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- ينتظر ولي الأمر نتائج تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية التي تصدر خلال الأيام المقبلة.

مدة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية الترم الثاني

وتستمر تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة خمسة عشر يوما، وتتم بشكل يومي من 8:30 صباحا وحتى منتصف اليوم، عدا أيام الإجازات الرسمية، على أن تختتم مع نهاية الأسبوع المقبل، وبعدها تظهر النتائج.