القوات الأوكرانية تتكبد خسائر في سيفيرسك شرق البلاد

تواصلت تداعيات الأزمة الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير من العام الماضي 2022، سواء ميدانيا أو في الدول المنخرطة في الأزمة، ونرصد أبرز الأحداث التي شهدتها الأزمة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية «يوج»، إن طيران المجموعة دك مركز قيادة اللواء 81 للطائرات التابعة للجيش الأوكراني في منطقة سيفيرسك بإقليم دونباس شرق أوكرانيا، مشيرا إلى تدمير معاقل الفصائل الأوكرانية في بوجدانوفكا وكوتيلنيكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تدمير 4 مجوعات من المشاة الأوكرانيين

كما دمرت وحدات القوات الخاصة التابعة لمجموعة قوات الجنوب معقلًا، و4 مجموعات من المشاة الأوكرانيين، وأوضح أستافيف، أن القوات دمر مدفع هاوتزر من عيار 152 ملم، وسيارتين مدرعتين، ومحطة حرب إلكترونية وشاحنة صغيرة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الأزمة الأوكرانية، أظهرت كيف يمكن أن يكون العالم خطيرًا، إذا اجتاحت الدول الكبرى جيرانها المسالمين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال الكاتب الصحفي مايكل نويلز في صحيفة «إكسبرس» البريطانية، إن عسكريي الجيش البريطاني، اشتكوا من الحالة المزرية التي آل إليها جيش بلادهم مع معداته البالغ عمرها 50 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المانيا، أعلن وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، أن «برلين» ستحقق في تقرير يفيد بأن طيارين سابقين في القوات الجوية يدربون طيارين للجيش الصيني، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية من بينها مجلة «دير شبيجل» وقناة «زد دي إف» الرسمية.

وقال بيستوريوس، إن كل حالة فردية يجب أن تفحص، مضيفا إن جميع التجاوزات ستخضع للعقوبة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.