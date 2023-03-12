روبوتات الجيش البريطاني تستعد لمعركة المستقبل

ضمن خطط الدول العظمى للارتقاء بقدراتها العسكرية، قد تقاتل روبوتات الجيش البريطاني في ساحات المعارك بحلول عام 2030، وفقا لمسؤول عسكري كبير يدعى كولينز.

وكتب الضابط الكبير في مجلة «بريتش آرمي ريفيو»، أنه في غضون 7 سنوات، سيتواجد الروبوت في ساحة المعركة لمواجهة الأعداء.

في الوقت الحالي، تتطلب معظم الطائرات بدون طيار والمركبات البرية والبحرية غير المأهولة بعض التدخلات البشرية، لكن من المرجح أن يتغير هذا الوضع وسيؤدي الصراع في أوكرانيا إلى زيادة وتيرة العلم في مجال التحكم الذاتي الكامل.

الجيش الروسي ينشر كلاشينكوف زالا ولانسيت في أوكرانيا

وفي أوكرانيا، قيل إن الجيش الروسي نشر طائرات دون طيار مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل كلاشينكوف زالا ولانسيت، وكلاهما لديه بعض القدرة الذاتية، مثل إيجاد وتدمير الهدف بشكل مستقل، بحسب «سكاي نيوز عربية».

الناتو: لم يتم تشغيل أي أنظمة طائرات دون طيار مستقلة حتى الآن

وبحسب حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فلم يتم تشغيل أي أنظمة طائرات دون طيار مستقلة معتمدة حتى الآن، والعامل المحدد ليس التكنولوجيا ولكن الإرادة السياسية لتطوير أو الاعتراف بامتلاك مثل هذه التكنولوجيا الحساسة سياسياً، والتي من شأنها أن تسمح للأسلحة بالعمل دون أن تكون تحت السيطرة المباشرة للبشر.